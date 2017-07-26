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Köstebek avlamak isterken kendisini vurdu

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Çiftlik Köyünde köstebek avlamak için kurduğu av düzeneği nedeniyle kendini vuran şahıs, hayatını kaybetti.

Köstebek avlamak isterken kendisini vurdu

26 Temmuz 2017 08:30

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Çiftlik Köyünde ikamet eden 77 yaşındaki Şakir Çetin, tarlasındaki patateslere dadanan köstebekleri avlamak için kurduğu köstebek tabancasının kazara ateş alması sonucu vücuduna isabet eden kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti. Komşularının durumu fark etmesi sonucu yapılan ihbar sonrası olay yerine gelen jandarma ekipleri, incelemelerde bulundu. Olayın ardından Şakir Çetin’in cenazesi, Taşköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Akif Doğan

Etiketler: av, köstebek


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