Adana Yamaç Paraşütü Spor Kulübü tarafından 29-30 Ekim tarihlerinde Çukurova ilçesindeki Rüzgarlı Tepe mevkisinde Kostümlü Yamaç Paraşütü Festivali düzenlendi. Festivale, kent dışından da katılım yoğundu. Yüzlerce kişi etkinlik alanında kamp kurarak gün boyu süren etkinlikleri izledi.

Tanınmış karakterlerin birbirinden ilginç kostümlerini tasarlayan paraşütçüler, jüriden tam not alabilmek için yarışırken, vatandaşlar da fotoğraf yarışına girdi.

Selim Çelik'in tasarladığı, Bekir Atlıhan'ın ise pilotajını yaptığı 'Avatar' isimli kostüm, jüriden tam not alarak birinci seçildi. Atlıhan ve Çelik'in birincilik ödülü, CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer tarafından verildi.

Milletvekili Tümer, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek "Büyük bir özveriyle ruhumuzu dinlendirdiniz. Yaratıcı emeklerinizle bize çok güzel bir gün yaşattınız" diye konuştu.

Festivalde, iniş sırasında Erdal Uzel isimli vatandaşın üstüne düşen paraşütçü, yürekleri ağızlara getirdi. Kazada yaralanan olmadı.

Nuri Pir

