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Koşu bandında uyuşturucu kaçakçılığı

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, koşu bandının içerisine gizlenmiş pipetlerde yurt dışına gönderileceği değerlendirilen 40 bin tablet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

Koşu bandında uyuşturucu kaçakçılığı

13 Temmuz 2017 10:24
Koşu bandında uyuşturucu kaçakçılığı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi alınan kamyoneti takibe aldı. Merkez Mezitli ilçesinde bir süre takip ettikleri araca operasyon düzenleyen polis, biri Suriye uyruklu 2 kişiyi gözaltına alırken, aracın kasasında yüklü bulunan iki adet koşu bandını incelemek üzere emniyet müdürlüğüne götürdü.

Emniyet Müdürlüğünde sökülen koşu bantlarının içerisinde yapılan aramada, tahta kısımlarına yapılan zulalarda pipetler içerisine yerleştirilmiş halde 40 bin adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyet yetkilileri, uyuşturucu hapların Suudi Arabistan'a gönderileceğinin tahmin edildiğini belirtirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi. 

Hüseyin Kar
 

Etiketler: koşu bandı, mersin


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