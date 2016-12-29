Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Koşuyolu'nda yaşayan vatandaşların durak çilesi

Koşuyolu'nda yaşayan vatandaşların durak çilesi

Avrasya Tüneli’nin açılması ile birlikte Anadolu yakası girişinde yapılan düzenlemeler ve Koşuyolu İETT otobüs durağının kaldırılması vatandaşları çileden çıkardı. Önceden otobüs durağının bulunduğu yerde duran minibüslerden inen vatandaşlar tehlikeye davetiye çıkarırken, Acıbadem otobüs durağında inmek zorunda kalan vatandaşlar ise kilometrelerce yürüyor. Koşuyolu'ndan E-5 karayoluna bağlanmak isteyen sürücüler ise ya tünele girip kendi Avrupa yakasında buluyor ya da Üsküdar’a girmek zorunda ka


29 Aralık 2016 12:32

İETT otobüs durağı kaldırılınca vatandaşlar bir önceki durakta iniyor
Avrasya Tüneli’nin açılması ile birlikte yakın noktada bulunan Koşuyolu İETT otobüs durağı da güvenlik nedeniyle kaldırıldı. Ancak bu durum beraberinde yeni sıkıntılar oluşturdu. Minibüs kullanan vatandaşlar, önceki durağın bulunduğu yerde inerek tehlikeye davetiye çıkarırken, otobüs kullananlar ise daha gerideki Acıbadem durağında inerek kilometrelerce yürümeye başladı. Koşuyolu'na en yakın noktada Avrasya Tünel ayrımında minibüsten inen vatandaşlar, “Kaldırıma geçemedim yürüyoruz işte. Önceden burada otobüs durağı vardı. Avrasya tünelinden sonra uygun bir düzenleme yapılabilirdi” dedi. Bayan bir yolcu ise “Bize daha geride bırakıyorlar. Etek giyen bayanlar için çok sıkıntı. Bariyerleri geçemiyoruz” şeklinde konuştu.
Minibüsten inen başka bir vatandaş, “Durağı kaldırdılar. Yukarıdan aşağıya kadar yürüyoruz. Bence yeniden bir durak yapmaları lazım. Çok yürüyoruz. Özellikle sabahları çok yürüyoruz. Durak olmadığı için otobüs durmuyor. Acıbadem köprüsünün orada duruyor” diye konuştu.

Halk otobüsü kullanmak zorunda kalan ve Acıbadem köprüsünün bulunduğu durakta inen vatandaşlar ise Koşuyolu'na ulaşabilmek için kilometrelerce yürüyor. Acıbadem durağında otobüsten inerek yürüyen bir vatandaş, “Acıbadem'de indim koşuyoluna gidiyorum. Durak kapandıktan sonra böyle yağmurda çamurda yürüyoruz, eziyet çekiyoruz. Ayrıca yaya geçidi yok, tehlike ile karşı karşıyayız. Avrasya tünelinden sonra bu duruma geldi. İnşaallah daha yakın bir yere durak kurulabilir” dedi.

Yağmurlu havada koşuyoluna doğru yürüyen bir bayan ise, “Daha önce Koşuyolu durağında iniyordum. Bu konu ile ilgili çok şikayetçi oldum. En az bir 15 dakika yürüyeceğim. Önceden direk iniyorduk. Bizi düşünmeden böyle bir şey yaptılar” diye konuştu.

Otomobiller E-5 karayoluna giremiyor
Öte yandan, Avrasya Tüneli’nin yapılması ile gerçekleşen bazı düzenlemeler de araç sürücülerini zor durumda bıraktı. Koşuyolu'ndan E-5 karayoluna girerek Kadıköy ve Harem istikametine gitmek isteyen sürücüler ya kendini Avrasya tünelinden geçerek Avrupa yakasında buluyor ya da kaçış yolundan tekrar Üsküdar’a girmek zorunda kalıyor. E-5 karayoluna giremeyeceğini anlayan bazı sürücüler ise geri dönmeye çalışıyor. Ayrıca Ayrılıkçeşme’den E-5 karayoluna girerek Söğütlüçeşme istikametine girmek isteyen sürücüler de E-5 karayoluna giriş yaptıran yan yolun kapatılması üzerine Kadıköy’e tekrar girmek zorunda kalıyor. Vatandaşlar ise yaşanan bu sorunların çözülmesi için yetkililerden çözüm bekliyor.

Metin Başar - Mustafa Esen 

 

Etiketler: Avrasya Tüneli


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 3°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 5°C

  • Bursa

    Bursa 3°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç