İETT otobüs durağı kaldırılınca vatandaşlar bir önceki durakta iniyor

Avrasya Tüneli’nin açılması ile birlikte yakın noktada bulunan Koşuyolu İETT otobüs durağı da güvenlik nedeniyle kaldırıldı. Ancak bu durum beraberinde yeni sıkıntılar oluşturdu. Minibüs kullanan vatandaşlar, önceki durağın bulunduğu yerde inerek tehlikeye davetiye çıkarırken, otobüs kullananlar ise daha gerideki Acıbadem durağında inerek kilometrelerce yürümeye başladı. Koşuyolu'na en yakın noktada Avrasya Tünel ayrımında minibüsten inen vatandaşlar, “Kaldırıma geçemedim yürüyoruz işte. Önceden burada otobüs durağı vardı. Avrasya tünelinden sonra uygun bir düzenleme yapılabilirdi” dedi. Bayan bir yolcu ise “Bize daha geride bırakıyorlar. Etek giyen bayanlar için çok sıkıntı. Bariyerleri geçemiyoruz” şeklinde konuştu.

Minibüsten inen başka bir vatandaş, “Durağı kaldırdılar. Yukarıdan aşağıya kadar yürüyoruz. Bence yeniden bir durak yapmaları lazım. Çok yürüyoruz. Özellikle sabahları çok yürüyoruz. Durak olmadığı için otobüs durmuyor. Acıbadem köprüsünün orada duruyor” diye konuştu.

Halk otobüsü kullanmak zorunda kalan ve Acıbadem köprüsünün bulunduğu durakta inen vatandaşlar ise Koşuyolu'na ulaşabilmek için kilometrelerce yürüyor. Acıbadem durağında otobüsten inerek yürüyen bir vatandaş, “Acıbadem'de indim koşuyoluna gidiyorum. Durak kapandıktan sonra böyle yağmurda çamurda yürüyoruz, eziyet çekiyoruz. Ayrıca yaya geçidi yok, tehlike ile karşı karşıyayız. Avrasya tünelinden sonra bu duruma geldi. İnşaallah daha yakın bir yere durak kurulabilir” dedi.

Yağmurlu havada koşuyoluna doğru yürüyen bir bayan ise, “Daha önce Koşuyolu durağında iniyordum. Bu konu ile ilgili çok şikayetçi oldum. En az bir 15 dakika yürüyeceğim. Önceden direk iniyorduk. Bizi düşünmeden böyle bir şey yaptılar” diye konuştu.

Otomobiller E-5 karayoluna giremiyor

Öte yandan, Avrasya Tüneli’nin yapılması ile gerçekleşen bazı düzenlemeler de araç sürücülerini zor durumda bıraktı. Koşuyolu'ndan E-5 karayoluna girerek Kadıköy ve Harem istikametine gitmek isteyen sürücüler ya kendini Avrasya tünelinden geçerek Avrupa yakasında buluyor ya da kaçış yolundan tekrar Üsküdar’a girmek zorunda kalıyor. E-5 karayoluna giremeyeceğini anlayan bazı sürücüler ise geri dönmeye çalışıyor. Ayrıca Ayrılıkçeşme’den E-5 karayoluna girerek Söğütlüçeşme istikametine girmek isteyen sürücüler de E-5 karayoluna giriş yaptıran yan yolun kapatılması üzerine Kadıköy’e tekrar girmek zorunda kalıyor. Vatandaşlar ise yaşanan bu sorunların çözülmesi için yetkililerden çözüm bekliyor.

Metin Başar - Mustafa Esen



