Kötü alışkanlıklarından hayvan sevgisiyle kurtuldu

Alaşehir'de berberlik yaparak geçimini sağlayan, alkol ve buna benzer kötü alışkanlıklar neticesinde ciddi psikolojik sorunlar yaşayan 30 yaşındaki Savaş Erdoğan, cami imamı Erkan Emin Burulday'ın kendisine verdiği köpek ve güvercinlerin bakımını üstlenerek yeniden hayata tutundu. Kendisine verilen köpek ve güvercinlere özel kafes ve kulübe yapan Erdoğan, zaman içinde köpek ve güvercinlerinin sayısını çoğalttı. Her sabah erken saatlerde kalkıp işe gitmeden önce köpek ve güvercinlerinin bakımını yapan Erdoğan, akşam eve gelince de hayvanların yanına giderek onlarla saatlerce zaman geçiriyor. Erdoğan, güvercin ve köpekleri ile ilgilenirken alkol ve buna benzer tüm kötü alışkanlıklarını da bıraktı.

"Zehir bile parayla, mutluluk bedava"

Hayvan sevgisi ile tüm kötü alışkanlıklarından kurtularak kendisine tertemiz bir sayfa açtığını belirten Erdoğan, "Önceden alkol ve buna benzer kötü alışkanlıklarım vardı. Bırakmak istiyordum ama bir türlü başaramıyordum. Mahallede görev yapan imam arkadaşımız kötü alışkanlıklarımdan kurtulmam için hayvan bakmamı önererek bana köpek ve güvercin hediye etti. Bu hayvanların bakımını üstlenince hayvanlara olan ilgim arttı ve bu alışkanlıklarımı geride bıraktım. Her sabah erkenden kalkarak işe gideceğim saate kadar onların bakımını yapıyorum. İşten çıkınca da hayvanlarımın yanına geliyorum. Onlarla huzur buluyorum. Hayvan sevgisi ile mutluluğu ve huzuru buldum. Mahallemizde yaşayan ve geleceğimiz olan genç kardeşlerimize de hayvan sevgisini aşılamak için çoğalttığım hayvanlardan veriyorum. Onların hayvan sevgisi ile büyüdüğünü gördükçe içim huzur doluyor. Vücudumuzu zehirleyen alkol ve uyuşturucu maddeler parayla satılırken, mutluluk ise bedava" dedi.

Soner Vatansever

