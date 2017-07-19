Kötü huylu tümörle kol ve bacakta oluşan kısalık ameliyatla giderildi

Muş’un Varto ilçesi Karaköy Beldesinden 11 yaşındaki Birhat Çelik’in rahatsızlığı 6 yaşında ailenin dikkatini çekti. Yapılan tetkik ve incelemelerinden sonra baba Kenan Çelik oğlunu Erzurum’a Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ortopedi kliniğine getirdi.



Op.Dr. Recep Dinçer ortopedi el cerrahisi uzmanı Op.Dr. İ. Avşin Öztürk ile bir ilke imza atarak Birhat Çelik’in kötü huylu tümörle kolda ve bacakta oluşan kısalığı gidererek sağlığına kavuşmasını sağladı.



Op.Dr. Recep Dinçer, “Herediter multipl egzositoz (HME) toplumda 1/50000 oranında görülmekte olan nadir bir hastalıktır. Otozomal dominant geçiş gösterir. Vücutta yaygın şekilde tüm ekstremitelerde kitle ve çıkıntıların oluşmasıyla fark edilir. Vücuttaki bu yaygın kitleler genel olarak iyi huylu tümörlerden oluşmaktadır. Fakat yüzde 10 oranında malign dediğimiz kötü huylu tümöre dönüşme ihtimali de vardır. Ön kolda oluşan egzositozlar genellikle dirsek çıkığına, kolda kısalığa ve deformiteye yol açar. Yine alt ekstremitede ekleme yakın bölgelerde büyük yumru şeklindeki kitleler ağrıya ve hareket kısıtlılığına yol açarak yüzde 90 oranında günlük yaşam aktivitelerini engeller. Sıklıkla hayatın ilk on yılında görülür. Birhat Çelik henüz 11 yaşında olan bir çocuk. 2 yıl önce kollarda ve bacaklarda ağrı ve hafif şişlik şikayetiyle tarafımca görülmüş olup herhangi bir hareket kısıtlılığı olmaması sebebiyle 6 ayda bir takip önerildi. Fakat 2 yıl aradan sonra kontrole geldiğinde dizlerde fiziki olarak dışarıdan fark edilen şekilde şişliklerin olduğu, sol omuzda yumru şeklinde çıkıntı, sol önkolda kısalık ve deformitenin oluştuğu görüldü. Damar ve sinir hasarı göz önünde bulundurularak el cerrahisi uzmanımız Op.Dr. İ.Avşin Öztürk ve Op.Dr. Tuncay Baran ile beraber ekip olarak Birhat’ın ameliyatını gerçekleştirdik. Erzurum’da ve bu bölgede bir ilki başardık. Ön kol kemikleri dediğimiz kemiklerdeki eğriliği giderdik ve kısa olan diğer önkol kemiği keserek dışarıdan yerleştirdiğimiz fiksatörler ile uzatma uygulayacağız. Sağ bacaktaki şekil bozukluğuna yol açan tümörleri de çıkarttık. Ameliyat gayet güzel ve başarılı şekilde tamamlandı. Bundan sonraki 3 aylık süreçte kol kemiklerini uzatacağız ve şekil bozukluğunu gidereceğiz inşallah” diye konuştu.

Ahmet Akbuğa