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Kötü koku gelen evden 10 kamyon çöp çıktı

Manisa'nın Kula ilçesinde komşuların kötü kokudan şikayeti üzerine bir eve giren zabıta ekipleri çöp yığını ile karşılaştı. Yapılan temizlik sonucu evden 10 kamyon çöp çıkarılırken, aynı evin 2012 yılında da temizlendiği öğrenildi.


06 Ekim 2016 11:47

Kula'nın Körez Mahallesi'nde vatandaşların kötü koku geldiği yönündeki şikayetlerini değerlendiren Kula Belediyesi Zabıta ekipleri, içerisine yığılan çöplerden yaşanmaz hale gelmiş bir evi boşalttı. Körez Mahallesi'nde yaşlı karı kocanın ikamet ettiği adreste kötü kokuların etrafı rahatsız ettiği yönünde çok sayıda şikayet alındı. Şikayetlerin belediye ekiplerine bildirilmesinden sonra kaymakamlıktan alınan özel izinle Jandarma, sağlık ve zabıta ekipleri ile birlikte ieve giden Kula Belediyesi Temizlik İşleri görevlileri, çöp ve eski eşyaları boşalttı. Evden yaklaşık 10 kamyon dolusu çöp çıkartıldı. Çöplerden arındırılan ev belediye ekipleri tarafından temizlenerek dezenfekte edildi. Aynı evin daha önce de şikayetlere konu olduğu ve en son 2012 yılı içerisinde yine Temizlik İşleri görevlileri tarafından boşaltılarak temizlendiği öğrenildi.

Kula Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Ulu, "İlçemize bağlı Körez Mahallesinde vatandaşlarımızdan gelen şikayet üzerine bu eve geldik. Görüldüğü gibi çöp ev yaklaşık 10 kamyon halkın sağlığını tehdit eden çöp ve atıklar var bunları temizlemeye başladık. Kaymakamlıktan alınan onayla temizliyoruz. Halkın sağlığını tehdit eden bu kirli görüntüyü ortadan kaldırıp daha güzel hale getirmek için elimizden gelen çalışmayı belediyemiz adına yapıyoruz" dedi. 

Hasan Yiğen

Etiketler: çöp, ev, kötü koku


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