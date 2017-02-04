Çarıkballı Mahallesinde Mehmet K.'ye ait evde kötü kokuların etrafı rahatsız ettiği şikayetlerinin belediye ekiplerine bildirilmesinden sonra kaymakamlıktan alınan özel izinle sağlık ve zabıta ekipleri ile birlikte söz konusu eve giden Kula Belediyesi Temizlik İşleri görevlileri, içerisine yığılan çöplerden ve pislikten yaşanmaz hale gelen evdeki çöp ve eski eşyaları boşalttı.

Ekipler çöp evin sahibi evde olmadığından anne babasının nezaretinde metruk bina, ahır ve açık alanda bulunan çöpleri temizledi. Evsel atık, çöp, karton kutu, plastik, teneke kutu ve hurdaların bulunduğu alanda temizlik çalışmalarını yürüten ekipler, evden 5 kamyon çöp çıkardı. Belediye ekipleri tarafından boşaltılan çöpler, kamyon ve traktör aracılığıyla imha edilmek üzere götürüldü. Çöplerin çıkarılmasının ardından ekipler kullanılabilir hale gelen ahır, mekruh bina ve çevreyi mikroplara ve haşerelere karşı ilaçlayarak arındırdı.

Hasan Yiğen