Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü'nde yaşanan olayda karşıt görüşlü öğrencilerin karşı karşıya gelmesi sonrası çıkan kavgada 3 öğrenci yaralandı. İddialara göre olay, Turancı Hareket Platformu isimli grup üyesi öğrenciler bildiri dağıttığı sırada Komünist Gençlik isimli sol görüşlü öğrencilerin dağıtılan bildiriyi yırtması sonucu başladı. Yaklaşık 25 kişiden oluşan 2 grubun kavgasında Mustafa Nuri S., Erdem T. ve Azerbaycan uyruklu Elnur M. isimli öğrenciler yaralandı. Yaralanan öğrenciler Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tedavilerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

İsmail Gündüz