Köy hasretine dayanamadı

Adıyaman merkeze bağlı Kömür beldesinden 2 yaşında ayrılarak Adıyaman ve ardından Ankara’da yaşamını sürüden Zeynep Avcı, 1995 yılında Hollanda’ya taşındı. 22 yıl boyunca Hollanda’da büyük bir firmada terzi olarak çalışan Zeynep Avcı, doğduğu topraklara geri döndü.

Ayrıldığında köy olan ve şu anda belde olan Kömür'de yaşamını sürdüren Avcı’nın 3 kızı Türkiye’de, 1 kızı ve 1 oğlu ise Hollanda’da yaşıyor. Kardeşlerinden satın aldığı arazinin üzerine ev yaptıran Zeynep Avcı, burada tavuk besleyip bahçede çapa yapıyor. Şehir hayatından sıkılan ve köye dönen Zeynep Avcı, en çok beslediği hayvanlarıyla ilgilenmekten mutlu oluyor. Zeynep Avcı, “Yıllar sonra tekrar köyüme döndüm. Hiçbir yer insanın memleketi gibi güzel ve tatlı olmuyor. Şu an köyümde çok mutluyum. Tavuklarımla, hayvancıklarımla uğraşıyorum. Sabah erkenden kalkar hayvanlarımı yemlerim. Onları yemlemeden ben kahvaltı yapmam. Buranın temizliğini yapar kahvaltımı hazırlarım. Köyde bahçemle uğraşırım” dedi.

Zeynep Avcı, yılda 1 ay Hollanda’da kalıp geri köyüne dönerek doğduğu topraklardan ayrılamıyor.

Ahmet Arslantaş

