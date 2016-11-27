Olay, öğlen saatlerinde Diyadin’in Günbuldu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köy muhtarı Şakir Aktaş, köydeki evine gideceği sırada akrabası Yasin M.'nin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda ağır yaralanan 6 çocuk babası Aktaş, kaldırıldığı Diyadin Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aktaş’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, Yasin M.'nin ise silahıyla evinde jandarmaya teslim olmamak için direndiği öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bülent iba

