Diğer
Kategoriler

Köy muhtarının evi alev alev yandı

Düzce'nin Yığılca İlçesi Mengen Köyü’nde çıkan yangın’da muhtara ait ev tamamen yandı. Can kaybının yaşanmadığı yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Köy muhtarının evi alev alev yandı

22 Ocak 2017 20:42

Düzce'nin Yığılca İlçesi Mengen Köyü Muhtarı Mustafa Acar’a ait olduğu öğrenilen ev akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle alev alev yandı. Muhtar Mustafa Acar ile birlikte 5 kişinin yaşadığı evdeki yangına ilçeye uzaklığı nedeniyle itfaiye ekipleri ulaşmakta zorlandı. Evin ahşap oluşu ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede alevler 3 katlı evi sardı. Köylüler, ellerine aldıkları bahçe sulama hortumlarıyla yangına müdahale etmeye çalışmasına rağmen ev tamamen yanmaktan kurtaramadılar. İtfaiye ekiplerinin ve köylülerin müdahalesine rağmen ev, alevlere teslim oldu ve tamamen kullanılmaz hale geldi.

Yığılca Kaymakamı Muhammet Furkan Sancaktutar’ın söndürme çalışmalarını yerinde incelediği yangında can kaybı yaşanmaması tek teselli oldu. 

Ali Osman Çatana


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!