Köy muhtarının evi alevlere teslim oldu

Edinilen bilgiye göre, Toprakcuma köyünde köy muhtarı Hüseyin Aydın'a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangını fark eden köylüler durumu itfaiye ve Jandarma ekiplerine bildirdi. Alevlerin ahşap evi sardığı yangına, Karabük, Safranbolu ve Kastamonu'nun Araç Belediyesine ait itfaiye ekipleri ile Orman İşletmesine ait aranzözler müdahale etti. Evlerin yan yana bitişik olduğu köyde alevler diğer evlere sıçramaması için itfaiye ekipleri yoğun mücadele verdi. Yaklaşık 1.5 saat süren çalışma sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, zaman zaman duvarların çökmesi sonrası itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Yasin Erdem

