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Köy okulunu vatandaşlar boyadı

Mardin’in Artuklu ilçesinde köy okulunu, öğrenciler ve velileri boyadı.

Köy okulunu vatandaşlar boyadı

09 Ağustos 2017 16:13

Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Tilkitepe köyünde yaşayan öğrenciler ve velileri, Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle köy okulunu boyadı. Yapılan çalışmanın ardından okul modern bir görünüm kazandı. Tilkitepe İlköğretim Okulu öğrencilerinden Evin Önal, okullarının daha güzel olması için böyle bir çalışma yaptıklarını belirtti.

Yapılan çalışmaya köy halkı olarak destek verdiklerini dile getiren Mahalle Muhtarı Bahattin Önal, “Köyümüzün tek derslikli okulunda eğitim ve öğretim en güzel şekilde devam etmektedir. Belediyemizin katkılarıyla köyümüzün kızları okulumuzu daha güzel hale getirdiler. Mahalle halkımız bu durumdan dolayı çok mutlu. Bize bu konuda yol açan Valimiz ve Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Mustafa Yaman’a teşekkür ederiz” dedi.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanı Uzman Dr. Mehtap Bingül ise, Büyükşehir Belediyesi olarak kadınların sosyal hayata katılması yönünde ekonomik ve kültürel alanda birçok projeye imza attıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:
“Yaz döneminde başlattığımız ‘Okullar Hayat Bulsun’ projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi, Mardin Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile bu projeyi gerçekleştirdik. Eğitime kapalı olan okullarımızı yaz tatili boyunca atölyelere çevirdik. Tilkitepe’de bu okullarımızdan biri. Tilkitepe tek derslikli bir köy okulumuz. ‘Okullar hayat bulsun’ dedik ve okulumuzun birçok eksiğini de giderdik.”

“Sosyal sorumluluk projesi oldu”

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman ise, köyde önemli bir işe imza atıldığını belirterek, şu ifadelerde bulundu:
“İlimiz günden güne kendini yenilemekte ve değişimi ile beğeni kazanmaktadır. Bu değişim sadece kent merkezlerinde değil, kırsal mahalle ve köylerimizde en güzel şekilde kendini göstermektedir. Öyle ki vatandaşlarımız da başlattığımız değişim hamlesine tam manasıyla destek vermektedir. Bunun en somut örneğini ise Tilkitepe Mahallemizde yaşıyoruz. Burada mahallemizin kızlarının meslek sahibi olması amacıyla köy okulunda başlattığımız kurslarımız bambaşka bir sosyal sorumluluk projesine dönmüştür.” 

Beril Solmuşgül - Murat Akgül


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