Diğer
Kategoriler

Köy sakinlerinden dev Atatürk portresi

Sivas’ta köy sakinleri Cumhuriyet’in 94’üncü kuruluş yıl dönümü anısına, köy yamacında 200 metrekare genişliğinde dev Atatürk portresi yaptı.

Köy sakinlerinden dev Atatürk portresi

29 Ekim 2017 14:13
Köy sakinlerinden dev Atatürk portresi - Tıkla İzle

Sivas’ın Yıldızeli ilçesine 26 kilometre uzaklıkta bulunan Sarıkaya köyü sakinleri, Cumhuriyet’in 94’üncü kuruluş yıl dönümünü köy yamacında 200 metrekare genişliğinde Atatürk portresi yaparak andı. Kilometrelerce uzaklıktan bile görülebilen dev Atatürk portresinin yapımında 55 ton taş ve 55 ton çimento, 750 kilo polyester malzemesi kullanıldı. 4 kişi tarafından yapılan portresinin çevresine ise 94 çam fidanı dikildi. Cumhuriyetin her kuruluş yıl dönümünde ise yeni bir çam fidanı dikileceği belirtildi.

Birikimlerini portre için harcadılar

Konuyla ilgili açıklama yapan Sarıkaya Köyü Derneği Başkanı Salih Elmas, dernek olarak Cumhuriyetin 94’üncü yılına yakışan bir proje hazırlamak için bu projeyi hayata geçirdiklerini belirtip, “Sağ olsunlar köylülerimizin yardımları ile destekleri ile ortaya bir şey çıkartma kararı aldık. Ne yapalım dedik. Köyümüze bir şey yapalım dedik. Ama Cumhuriyeti de Atatürk’ten ayrı tutmayalım dedik. Atatürk’ün sevgisi, saygısı bizim köyde bu anlamda en üst seviyededir. Bu sevgi artık yüreklere de sığmaz. Taşmış durumda. Biz ne yapalım diye düşündük. Bu sevgi taşmazlığını bir yere resmedelim ve köyümüzün bizim için kutsal olan Colü tepesine resmedelim dedik. Biz bu projeyi eksiksiz tüm köylülerimizle imece usulü ile küçük bir çocuğun kumbarasındaki parayı dahi bozdurup, yaşlımızın hastane parasından arttırarak bize verdiği katkılar ile buraya getirdik” dedi.

Dayanıklı malzemeden yapıldı 

Projeyi tasarlayan Kemal Ayyıldız portrenin en az 50 yıl aşınmalara dirençli malzemeden yapıldığını belirtip, “Portremiz fiberglas karışımı bir madde ile yapıldı. Meşakkatli bir projeydi. Portrenin büyüklüğü 200 metrekare. İkinci etabımızda yanına bir de aynı ölçülerde Türk bayrağı yapacağız. Toplam alanı 400 metrekare olacak. Türkiye’de 2’inci bir proje. Bunun bir tanesi Erzincan’da yapılmış. Ama onlar taş yüzeyine boya ile yapmış. Her yıl yeniden tadilat görmesi gerekiyor. Bizi anlatıldığına göre bu portre en az 50 yıl soğuya yağmura dayanabilecek bir malzemeden yapıldı. Onu düşünerek yaptık. Tamamen el emeği göz nuru. Hiçbir kurum ve kuruluştan destek almadık. Sadece köylülerimizin desteği ve Ankara’da bulunan köy derneğimizin katkıları ile yapıldı” diye konuştu. 

Onur Erden - Veysel Korkmaz

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç