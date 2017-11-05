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Köy takımının yaptığı transfer 60 bin liralık soru olarak çıktı

Bursa'da bir köy takımının 10 kilo zeytinyağı karşılığında Afrika'dan yaptığı transfer, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 60 bin liralık soru olarak çıktı.

Köy takımının yaptığı transfer 60 bin liralık soru olarak çıktı

05 Kasım 2017 11:37

Bursa'nın Mudanya ilçesi Yörükali köyü köy takımı Yörükalispor, ilginç bir transfere imza atmıştı. Lig arasında ilçede düzenlenen bir ay süren turnuvaya Ganalı futbolcu Mohammed Sumaıla'yı 10 kilo zeytinyağı karşılığında transfer etmişti. Yörükalispor'un bu başaralı transferi Murat Yıldırım'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 60 bin liralık soru olarak soruldu. 

30 bin liralık soruya kadar tüm soruları bilen yarışmacı Seray Yoldaş, 60 bin liralık soruda Bursalı köy futbol takımı Yörükalispor'a Ganalı futbolcu Mohammed Sumaıla'yı bir aylığına transfer etmek için köylülerin hangisiyle ödeme yaptığı sorusuna "ipekli kumaş" cevabını verince 15 bin lira kaybederek, 15 bin liralık ödülle evine geri döndü.

İhlas Haber Ajansının geçtiğimiz aylarda yaptığı 10 kilo zeytinyağına Afrika'dan köy takımına transfer oldu haberi büyük ses getirmişti. 

Burak Türker - Ahmet Faruk Çabuk

 

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