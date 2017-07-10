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Köy yumurtasının fiyatı pahalı olmasına rağmen ilgi yoğun

Bilecik'teki pazarlarda tanesi 1 TL’den satılan köy yumurtalarına, fiyatının pahalı olmasına rağmen yoğun ilgi olduğu belirtildi.

Köy yumurtasının fiyatı pahalı olmasına rağmen ilgi yoğun

10 Temmuz 2017 15:12

Bilecik'te her hafta pazartesi günü Hürriyet Mahallesinde kurulan kapalı pazarda köylüler tarafından tanesi 1 TL’den satılan köy yumurtasına fiyatının pahalı olmasına rağmen ilgi büyük. Köy yumurtalarını Osmaneli ilçesine bağlı Soğucakpınar köyünden getirdiğini anlatan satıcı Kenan Yılmaz, “Sattığımız yumurtaların hepsi günlük. Haftada bir kez geliyoruz pazara. Burada satılan köy yumurtalarının hepsi organik. Köy yumurtasını almam diyen vatandaşımız az. Artık millet köy tavuğunu yemiyor, ama en sağlıklı olanı köy tavuğu ve onun yumurtasıdır. Gıda, lezzet ve vitamin onda. Köy yumurtasını özellikle çocuklara tavsiye ediyorum. Tanesi 1 liradan satılıyor. Parası diğer diğer yumurtalara göre tabii ki de pahalı. Geçen günlerde Eskişehir’de köy yumurtasını 30 kuruşa kadar satıldığını duydum. Zaten marketten alınan yumurtayla aşağı yukarı aynı fiyat. Köy yumurtası satan köylüler 1 TL’den aşağı yumurta satmaz. Biz satışlarımızdan memnunuz. 100-150 arası yumurta getiriyorum. Hepsi aynı gün bitiyor” dedi. 

Cem Kaan Toka


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