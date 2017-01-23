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Köyceğiz’de balık tutarken çaya düşen genç boğuldu

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde balık tutarken çaya düşen genç, boğuldu.

Köyceğizde balık tutarken çaya düşen genç boğuldu

23 Ocak 2017 23:16

Olay, Köyceğiz ilçesine bağlı Hamitköy Mahallesinde bulunan Namnam çayında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Yasin Dağ (18) isimli genç, balık tutmak isterken dengesini kaybederek Namnam Çayı'na düştü. Gencin gözden kaybolduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.
Köyceğiz İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ve Muğla Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri Dağ’ın cesedine ulaşarak çaydan çıkardı.
Dağ’ın cesedi, Köyceğiz Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Cihat Cura

Etiketler: balık tutarken çaya düşen genç, boğuldu, Köyceğiz, Yasin Dağ


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