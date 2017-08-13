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Köyceğiz'de otomobil kanala devrildi; 7 yaralı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, otomobilin kanala devrilmesi sonucu 4’ü çocuk, 7 kişi yaralandı.

Köyceğizde otomobil kanala devrildi; 7 yaralı

13 Ağustos 2017 09:18

Edinilen bilgiye göre; Hamitköy Mahallesi istikametinden, Köyceğiz Merkez istikametine seyreden Derya Kaymak (41) yönetimindeki 48 DD 796 plakalı otomobil Sarıöz köprüsünde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala devrildi.

Kanala devrilen otomobilde sürücü Kaymak’ın yanı sıra yanında yolcu olarak bulunan Semra İnce (49) Esra İnce (28) Dünya K. (4) Adar Ahmed Ö. (4) Lorin Ö. (2) ve Arda Barış İ. (11) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 ekipleri yaralıları Köyceğiz Devlet Hastanesine kaldırdı.

Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, kanala devrilen araç vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Cihat Cura

Etiketler: Köyceğiz, muğla


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