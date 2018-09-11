Köyceğiz’de trafik kazası: 1 ölü!

Kaza, Muğla Fethiye karayolu Zeytinalanı Mahallesi mevkiinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Muğla Fethiye karayolu üzerinde Ortaca istikametine seyreden Tugay Çim’in kullandığı 48 Z 0534 plakalı motosiklet ile aynı istikamette seyreden 07 SFJ 07 plakalı araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile yolun dışına yaklaşık 50 metre ileriye savrulan motosiklet sürücüsü Çim, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri motosiklet sürücüsü Tugay Çim’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Köyceğiz Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Çim’in cenazesi Köyceğiz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Cihat Cura

