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Köyde 320 bin liralık uyuşturucu çıkınca eğitim verdiler

Bursa'da jandarma ekipleri bir köyde 320 bin liralık uyuşturucu ele geçirdi. Olayın ardından köylüye uyuşturucu maddeleri tanıtmak için eğitim verildi.

Köyde 320 bin liralık uyuşturucu çıkınca eğitim verdiler

22 Temmuz 2017 09:27

Jandarma ekipleri Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Karaoğlan Mahallesi Tunuskavağı mevkiinde devriye sırasında, çalılık ve sazlıkların arasına ekili vaziyette piyasa değeri 320 bin lira olan 675 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Kenevir bitkisine el koyan jandarma ekipleri, olayla ilgili şüphelilerin tespiti için soruşturma başlattı.

Toplum destekli güvenlik hizmeti kapsamında Mustafakemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Ovazaatlı, Tepecik, Yeşilova, Ormankadı ve Ayaz Mahallelerinde bulunan yaklaşık 200-250 vatandaşa ele geçirilen kenevir bitkilerini tanıtarak uyuşturucu ile mücadelede destek istedi. Köylüler kenevir bitkisini uzun süre inceledi. 

Yusuf Ali Arslan


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