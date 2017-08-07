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Köyde başlayan kavga acil serviste devam etti: 8 yaralı, 10 gözaltı

Adıyaman’a bağlı İndere köyünde iki grup arasında yaşanan kavga, yaralıların gittiği hastanenin acil servisinde devam etti. Olayda toplam 8 kişi yaralanırken, 10 kişi gözaltına alındı.

Köyde başlayan kavga acil serviste devam etti: 8 yaralı, 10 gözaltı

07 Ağustos 2017 12:13

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı İndire köyünde iddiaya göre iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga yaşandı. Yaşanan kavgada 2 kişi darp neticesi yaralandı. Yaralanan her iki şahıs kendi imkanlarıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelerek tedavi altına alındı. Yaralı iki şahıs hastanede tedavi olduğu esnada iki grubun tarafları acil serviste karşı karşıya geldi. Taraflar acil serviste kavga etmeye başladı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya hastanenin güvenlik görevlileri ile polis ekipleri müdahale etti. Yapılan müdahaleler sonucunda içlerinde kadınların da yer aldığı toplam 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan toplam 10 kişi polis ekiplerince polis merkezine götürülürken köyde ve hastanede yaşanan kavgada darp neticesi yaralanan 8 kişi ise hastanede tedavi altına alındı.
Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

Cihan Kizir

Etiketler: Adıyaman, kavga, köy


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