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Köyde mahsur kalan hastalara AFAD yetişti

Aksaray’da yoğun kar yağışı nedeniyle yolları kapanan köylerde mağdur olan vatandaşlara ve hastalara AFAD ekipleri yetişti. Hastalar paletli kurtarma araçlarıyla mahsur kaldıkları yerden kurtarılarak hastaneye ulaştırıldı.

Köyde mahsur kalan hastalara AFAD yetişti

27 Ocak 2018 17:30

Aksaray’da yolların kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanması sonucu köylerde mahsur kalan hastalara Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri yetişti. Özellikle kırsal kesimde etkili olan kar yağışı yolları tamamen trafiğe kapatırken, merkeze bağlı Çekiçler köyünde ikamet eden diyaliz hastası 15 yaşındaki Sevda Çekiç ve beyin ameliyatı sonrası rahatsızlanan 10 yaşındaki İzzet Çekiç, yolların kapanması sonucu hastaneye gidemedi. 2 gündür diyalize gidemeyen 15 yaşındaki Sevda Çekiç için ambulans ekiplerinin ulaşamaması nedeniyle, AFAD ekiplerinden yardım istendi. Hemen harekete geçen AFAD ekipleri kısa sürede köye özel tasarımlı AFAD’e ait 8x8 amfibik paletli kurtarma aracı ile hastaya ulaştı. Refakatçisi ile birlikte alınan hasta hazır bekletilen ambulansa ulaştırıldı. Aynı gün diyaliz hastası Sevda Çekiç’i ambulansa teslim ettikten sonra aynı köyde beyin ameliyatı geçiren ve evinde rahatsızlanan 10 yaşındaki İzzet Çekiç de AFAD ekipleri tarafından refakatçisi ile birlikte alınıp hazır bekletilen ikinci ambulansa ulaştırıldı. Her iki hastanın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, AFAD ekipleri zor şartlarda da engel tanımadan özel ekipmanlarıyla vatandaşların yardımcısı oluyor. 

Yasin Can

 

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