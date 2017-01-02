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Köyde sular dondu, iş kadınlara düştü

Muş’un Hasköy ilçesine bağlı Azıklı köyünde soğuk havanın etkisini arttırması içme suyu şebekelerinin donmasına neden oldu.

Köyde sular dondu, iş kadınlara düştü

02 Ocak 2017 15:36

Kentte Sibirya soğukları hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ederken, Hasköy’e bağlı 200 haneli Azıklı köyünde ise içme sularının donmasına yol açtı. İçme suyu donan köy sakinleri, evlerine su götürebilmek için çeşmeye akın ettiler. Köy sakinlerinden Behçet Özay, susuz kaldıkları için tek su kaynağı olan köy çeşmesi önünde kadınların uzun kuyruk oluşturduğunu söyledi. Yoğunluk nedeniyle kadınların bazen saatlerce çeşmede beklemek zorunda kaldığını ifade eden Özay, “İnşallah havalar biran önce ısınır ve sularımız yeniden akmaya başlar" dedi.

Yaklaşık 25 gündür her gün çeşmeden eve su taşıdıklarını belirten Gülesmer Yıldız ise, "Evde su akmayınca bulaşık ve çamaşır yıkamak, temizlik yapmak çok zor. Her gün bir veya iki kez çeşmeden evlerimize su taşıyoruz. Bazen kuyruk oluyor ve soğukta saatlerce beklemek zorunda kalıyoruz. Yine de şükür ya çeşmenin suyu akmasaydı ne yapardık? Bu çileden ancak havaların ısınması ile kurtulacağız" şeklinde konuştu. 

Uğur Ulu


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