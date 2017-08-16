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Köydeki bakkalı öldüren çobandan dehşete düşüren ifade

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, bakkalı öldürdüğü iddia edilen çoban, garip garip sesler duyduğunu, cinayeti neden işlediğini bilmediğini söyledi.

Köydeki bakkalı öldüren çobandan dehşete düşüren ifade

16 Ağustos 2017 09:57

Geçtiğimiz mart ayında Mudanya ilçesine bağlı Orhaniye köyünde meydana gelen olayda, çobanlık yapan Cemal T. (40), köy bakkalı Naci Türkan’a (53) bilinmeyen bir sebepten dolayı 2 el ateş etti. Ağır yaralı halde Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Türkan hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi Cemal T., bir vatandaştan ekmek istedikten sonra, Hançerli Mahallesi dışındaki ormanlık alanda jandarma tarafından yakalandı.

“Cinayeti neden işlediğimi bilmiyorum”

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten öldürme’ suçundan sanık hakkında müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Duruşmada konuşan Cemal T., “İddianamede benim Neci Türkan’a ateş ettiğim sırada küfür ettiğim yer almış. Bunları kabul etmiyorum. Bu olaydan 3 yıl önce hayatını kaybeden Necmi sarhoş olarak kahveye gelmişti. Orada kendisi ile tartışmıştık. Orada Türkan ile tartışmıştık. Geçen yılda aynı konuyu gündeme getirdi. ‘Sana küfür etmişsen, etmişimdir. Ne olacak’ gibi sözler söyledi. Bundan 1 ay sonra da aramızda sıkıntılar çoğaldı. Onun seslerini duyar oldum. Polisler, jandarmalar beni Necmi Türkan ile arıyor diye sesler duyuyordum. Bu sebeple tarlada yatmaya başladım. Kendime çukur yaptım. Korkudan saklanıyordum. Bu ruh hali içinde Necmi Türkan’ı öldürdüm. Bu konuda beni teşvik eden kimse olmadı. Azmettiren olmadı. Şuanda ilaçlarım kesildi. Yarının ne olacağını bilmiyorum. Hastaneye gitmek istiyorum. Bu olayı neden yaptığımı bilmiyorum” dedi.

Necmi Türkan’ın eşi Meliha Türkan ise, “Sanık kendi kafasında bunları kurmuş. Savunmaları tamamen yalan. Eşimin kimse ile düşmanlığı yoktur. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını ve müebbet verilmesini istiyorum” diye konuştu.

“Küfür edip, ateş etti”

Şahit olarak dinlenen Kadir Acar ise, “Necmi ile beraber şeftali budamaya gidecektik. Araca binerken, sanık arkamızdan gelip küfür etti. Biz tam arkaya döneceğimiz zaman 2 el ateş etti. Aracın arkasına geçtim ve beni bıraktı. Yaklaşık 4 metre mesafeden ateş etti” şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti gelmeyen şahitlerin dinlenmesine, sanığın akıl sağlığıyla alakalı rapor alınmasına, eksik evrakların giderilmesine, tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. 

Ahmet Faruk Çabuk

Etiketler: bakkal, çoban, köy


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