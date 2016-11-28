Bitlis merkeze bağlı Yumurtepe köyünde ikamet eden Elkatmış, Dünya, Avrupa ve Balkan şampiyonalarında büyük başarılar elde etti. Ortaokuldaki arkadaşı sayesinde tanıştığı bu sporun hayatını değiştireceğini tahmin bile edemeyeceğini anlatan Elkatmış, gençlerin bu sporla mutlaka tanışmaları gerektiğini söyledi.

11 Aralık’ta İtalya’da yapılacak olan Avrupa Kros Şampiyonası için antrenmanlarını sürdüren Elkatmış, "Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokul öğrencisiyim. 5 ve 10 bin metrede uzun mesafe koşucusuyum. 5 Kasım’da düzenlenen Balkan Şampiyonasında 3. oldum. 16 Kasım’da ise Avrupa Kros Şampiyonası seçmelerinde 23 yaş altında 3. olup tekrardan milli takıma girdim. 11 Aralık’ta ise İtalya’da yapılacak olan kros şampiyonasında ise ilimi, ülkemi ve okulumu en iyi dereceyle temsil edeceğime inanıyorum” dedi.

“Yokluktan buralara geldim”

Bitlis merkeze bağlı Yumurtatepe köyünde ikamet ettiğini de ifade eden Elkatmış, "Köyde uğraşırken ortaokuldan bu sporla uğraşan bir arkadaşım vardı. Onun sayesinde bende merak ederek gençlik spora gelip Fadıl Hocayla tanıştım. Fadıl Hoca da beni keşfederek 'yarın antrenmanlara gel' dedi. Bende ayakkabılarımı alıp geldim. Ama Fadıl Hocamın sayesinde yokluktan buralara geldim. Türkiye şampiyonaları ile yarışlara başladım. Hatta ilk yarışım Muş’ta yapılmıştı ve 7. olmuştum. Ondan sonraki yarışlarda ilk 3’e girerek başarımı daha da geliştirdim. Daha sonra ise Avrupa ülkelerine giderek madalyalar almaya başladım. Avrupa şampiyonu oldum, Balkan 3.'sü oldum. Ayrıca liseler arasında ise dünya 4.'sü oldum. Bu spor sayesinde milli takıma girip çok yüksek bir puan almasam da birçok okul kazandım ve Bitlis Eren Üniversitesini seçtim. Gençlerimizin bu spora başlamasını istiyorum. En azından milli takıma girerek okullarını daha iyi ve kolay bir şekilde kazanabilirler. Bu sayede okullarını bitirip bir iş sahibi olabilirler. Bitlis’te bu sporu yapmak gerçekten çok avantajlıdır. Ben bütün gençleri davet ediyorum. Gelmek isteyenler gelebilir” ifadelerini kullandı.

Kara: "Hedeflerinin daha fazla milli sporcu yetiştirmek"

Bugüne kadar Bitlis’te 37 atletizm milli sporcusu yetiştirdiğini ifade eden Milli Takım Atletizm Antrenörü ve Atletizm İl Temsilcisi Fadıl Kara ise, Bitlisli milli takım sporcuları ile dünya, Avrupa ve Balkan şampiyonalarında madalyalar kazandıklarını ifade etti. Hedeflerinin daha fazla milli sporcu yetiştirmek olduğunu kaydeden Kara, “Bizler Bitlis’te bir ekip halindeyiz. Benim yetiştirdiğim milli sporcular Fahri Tuntçtan, Osman Dayanç ve Nurettin Acar’dır. Bu sporun başarısı için elimizden geleni yapıyoruz. Köylerimizden topladığımız gençlerimiz şu anda milli takımda görev alıyorlar ve dünya ile Avrupa şampiyonalarında ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek madalyalar getiriyorlar. Bu sporcularımız gittikleri her yerden de madalyasız dönmüyorlar. Kendilerine ve hocalarına teşekkür ediyorum. Tabi ki yetişen milli sporcularımıza Sayın Valimizin ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüzün gerçekten çok büyük katkıları olmuştur. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Hedefimiz 2016-2017 sezonunda dünya, Avrupa ve Balkan şampiyonlarında madalya getirmektir. 10 Kasım 2016’da Atatürk koşusunda gençlerimiz liselerde Türkiye 3.'sü olarak kupa getirdiler. Kars’ta ise lise ekibimiz grup 2.'si oldu. İnşallah 3 Aralık’ta Erzincan’da lig yarışlarına devam edeceğiz. Orada da grupta birinci olmayı hedefliyoruz. Saffet Elkatmış, 5 Kasım 2016 tarihinde Sırbistan’da yapılan Balkan Kros Şampiyonasında ilimize ve ülkemize 3.'lük madalyası getirdi. Hedefimizde 11 Aralık var ve bu tarihte İtalya’da yapılacak olan Avrupa Kros Şampiyonasında büyük erkeklerde Alper Demir, genç erkeklerde Ömer Oti, Ferhat Bozkurt ve 23 yaş altı kategorisinde ilimizi ve ülkemizi Saffet Elkatmış temsil edecekler. İlimizin yetiştirmiş olduğu bu 4 milli sporcu bizleri en iyi şekilde temsil edeceklerdir. Bu olay tabi ki gurur vericidir. İlimizde milli takıma 4 sporcunun girmesi hiçbir ile kolay kolay nasip olmayacak bir şeydir. Bitlis’in nüfusu küçüktür, ama başarısı gerçekten de büyüktür” şeklinde konuştu.



Vahit Olcay

