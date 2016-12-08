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Köye inen domuz köpeklere yem oldu

Rize’de beslenmek için köye inen domuz, köpekler tarafından parçalandı.

Köye inen domuz köpeklere yem oldu

08 Aralık 2016 09:02
Köye inen domuz köpeklere yem oldu - Tıkla İzle

Rize’de yüksek kesimlerde kar yağınca beslenmek için güçlük çeken yabani hayvanlar köylere dadandı. Rize’nin Kalkandere İlçesi Esendere Köyü’nde yem bulmak için köye giren bir domuz köpekler tarafından fark edilince çok sayıda köpeğin saldırısına uğradı. Uzun süre domuz ile köpekler arasında mücadele yaşandı. Hayatta kalabilmek için köpeklere direnen domuz köpeklerle baş edemeyeceğini anlayınca kaçmak istese de köpekler domuzun peşini bırakmadı ve bir süre sonra domuz yenik düşerek parçalanarak öldü. Köpekler ile domuz arasında yaşanan bu hayatta kalma savaşı Yücel Erdem isimli vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. 


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