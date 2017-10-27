Köye su geldi, İnsaf teyze dayaktan kurtuldu

Adana merkeze 250 kilometre uzaklıktaki Fatmakuyu Mahallesi’nde bazı sorunlar nedeniyle evlerde ve kuyuda 7 yıldır su yoktu. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün talimatı ve ASKİ’nin çalışmaları sonucu mahalleye su geldi.

7 yıldır bidonla başka mahallelerden su taşıdığını söyleyen ve bidonlar patlayınca eşinden dayak yediğini anlatan İnsaf Üler, "Dışarıdan su getiriyorduk. Adamlarla dövüşüyorduk. Bidon patlıyordu sular dökülüyordu münakaşalar çoktu. Sonra bize Allah razı olsun bize su getirdiler. Bizi susuzluktan kurtardılar herkese teşekkür ediyorum. Mallar, inekler susuz kalıyorduk. Perişanlık, çok çektik. Hepsinden önce dayaktan kurtulduk. Eşim beni çok dövdü su dökülüyor diye. Kuyudan önce su çekiyorduk omuzlarımız simsiyah oluyordu. Araba kiralıyorduk gidip başka yerlerden su getiriyorduk. Kışın ise kar eritiyorduk. Herifle çok dövüştük" diye konuştu.

Umutcan İşledici