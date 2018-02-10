Köyleri telefonsuz bırakan şebeke çökertildi

İlçenin farklı mahallerinde telefon kablosunun içerisindeki bakır telleri çalan şebekenin olduğunu tespit eden Altınordu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bunun üzerine çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları tespit sonucu hırsızlık zanlılarının A.O (18), M.T (31), N.O (48), Ü.G (23) ve F.G (33) olduğunu belirledi. Jandarma ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonrası düzenlenen operasyonda hırsızlık zanlıları yakalandı. 5 zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından Ordu Adliyesine sevk edildi.

Öte yandan zanlıların piyasa değeri 20 bin lira değerinde kablo hırsızlığı yaptıkları ve bazı mahallelerinde de bu nedenle telefonlarının kesik olduğu belirlendi.

Metin Akyürek

