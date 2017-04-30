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Köylü teyzelerin enduro heyecanı

Çamarası köyünde yapılan Türkiye Enduro şampiyonasının ilk ayağına köylü teyzeler yoğun ilgi gösterdi. Ağaç gölgesine oturarak meraklı gözlerle yarışları izleyen teyzeler çay demleyip parkuru keyifle izledi.

Köylü teyzelerin enduro heyecanı

30 Nisan 2017 19:58

Bodrum'un Çamarası köyünde düzenlenen enduro yarışları yoğun ilgi gördü. Civar köylerden ve çamarası köyünden gelen teyzeler ise günün konusu oldu. Ağaç gölgesinde çay demleyip motosiklet yarışlarını izleyen teyzeler ilk kez motosiklet yarışı izlediklerini söyledi. Yüzde 90’ı doğal engellerden oluşan ve ilk defa yarışların yapıldığı parkurun her etabı 117 kilometreden oluşuyor. 3 etapta ve 4 kategoride gerçekleşen yarışlarda sporcular kıyasıya rekabet ederken seyirciler adrenalin dolu anlar yaşadı. Bodrum’daki spor turizminde önemli bir yer tutan motosiklet yarışlarına her geçen yıl ilgi artması ise dikkatlerden kaçmadı. Çamarası bölgesindeki yeni ekstrem parkurlar yarışçıları bir hayli zorlarken etaplarda aksiyon sahnelerini aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Çam ağaçlarının içinden verilen stratlarla gazı kökleyen, profesyonel, kadın, veteran ve amatör motosikletçiler başarıyla parkurları tamamladı.

Yarışların Baş Hakemi Harun Özer ise organizasyonla ilgili olarak, “Çok güzel geçiyor, gördüğünüz gibi yarışlar tozu dumana katmaya başladı. Türkiye’nin değişik bölgelerinden gelmiş 138 yarışçımız bugün burada ter döküyor. Türkiye şampiyonasının birinci ayağını yapıyoruz biz burada. Bu parkur Bodrum’da yeni bir parkur ilk defa bu sene açılmış bir parkurda yarışçılar şu an yarışıyor” dedi.

Jüri Üyesi Yaman Olgaç, keyif veren zorlu bir yarış olduğunu ifade ederek “Profesyoneller yani sene derece almış olanlar, amatörler, kadınlar ve veteranlar yarışıyor burada. 19 da veteran yarışçımız var. Gördüğünüz gibi parkur şu anda burada görülen parkur çok zorlu değil ama adını ekstrem dediğimiz çok zorlu ve doğal şartlar arasında, içinde orman içerisinde koşulan bir yarış var. Bu yarışta da şuanda birkaç motor kaldı onları kurtarmak zorunda kaldık. Çok zor bir parkur. Herkesin keyif aldığını ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.
Akşam saatlerinde tamamlanan yarışlar sonrasında dereceye girenlere kupaları verildi. Türkiye Enduro Şampiyonası'nın 2. Ayağı 21 Mayıs’ta Antalya’nın Kemer İlçesinde yapılacak. 

Eren Ayhan
 

Etiketler: Bodrum, Enduro


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