Diğer
Kategoriler

Köylüler askerleri bayrakla karşılayıp duayla uğurladı

Afrin harekatı kapsamında Hatay'ın Hassa ilçesindeki sınır birliğine sevk edilen askerler köylüler tarafından Türk bayrakları ve tezahüratlarla karşılanıp dualarla uğurlandı.

Köylüler askerleri bayrakla karşılayıp duayla uğurladı
Köylüler askerleri bayrakla karşılayıp duayla uğurladı - Foto Galeri

20 Ocak 2018 23:38

Operasyon öncesinde Hassa ilçesine onlarca tank, zırhlı personel taşıyıcı, sağlık ekibi ve otobüslerle komando sevk edildi. Sugediği Mahallesi'nde yaşayan köylüler, askeri konvoyu Türk bayraklarıyla karşıladı. Köylülerin içerisinden bir vatandaş, “Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Kılıcınız keskin olsun” deyip tekbir getirdikten sonra diğer köylülerle birlikte Fatiha suresini okudu.

Askerler de vatandaşlara el salladıktan sonra araçlarıyla sınır birliklerine hareket etti.

Nuri Pir - Erdal Can İçelli
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç