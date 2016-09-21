Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanlığı Sarayında gerçekleşen 5. Muhtarlar Toplantısına katılan Tosya Dağardı Köyü Muhtarı Selami Karataş toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek köyünün eksikliklerini ve taleplerini iletmişti. İçme suyundan, köy konağına kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tüm eksikleri giderilen Dağardı Köyünün Muhtarı Selamı Karataş şimdilerde ise Cumhurbaşkanını köylerine getirmek için uğraşıyor. Köy konağına ‘Milletin Adamı’ ve ‘Erdoğan’ yazılı büyük pankart asan Dağardı Köylüleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı açılışa davet etti.

Yatırımlar bitti

Köy konağı önünde toplanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a selam gönderen Dağardı Köyü sakinleri, yatırımlar için de teşekkür etti. Recep Tayyip Erdoğan’ı hizmetlerin açılışına davet ettiklerini belirten Muhtar Selami Karataş, "Muhtarlar toplantısında sayın Cumhurbaşkanımla birlikte görüşme imkanımız oldu. Cumhurbaşkanımıza köyümüzün afet kapsamına alındığını, köyümüzün köy konağının olmadığını ve Avşar Mahallemizin de kanalizasyonunun olmadığı talebinde bulundum. Kendilerinden Allah razı olsun. Çok kısa bir süre içerisinde köy konağımız yapıldı ve köyümüzün hizmetine sunuldu. Şu anda Avşar Mahallemizin kanalizasyonu da ihale aşamasına gelmiştir. İnşallah kısa sürede orası da bitirilecektir. Köyüm adına ve kendi şahsi adıma Cumhurbaşkanıma ve burada emeği geçen devlet yetkililerine teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızdan muhtar olarak, Dağardı Köylüleri olarak bir talebimiz daha var. Sayın Cumhurbaşkanımızı bu hizmetlerin açılışında köyümüzde görmek istiyoruz, köyümüzü şereflendirmelerini istiyoruz, köyümüze davet ediyoruz” dedi. 7'den 70'e konak önünde toplanan köylüler, hazırladıkları pankartları da binaya astı.