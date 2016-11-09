Rize merkeze bağlı Köprülü Köyü’nde geçtiğimiz 6 ay ve 15 gün önce etkili olan iki şiddetli yağış, 280 hane bulunan köyde çökmelere ve toprak kaymalarına neden oldu. Altı ay önce yaşanan şiddetli yağmurda köyün yaklaşık 3'te birinde gözlenen toprak hareketliliği 15 gün önce etkili olan şiddetli yağışta hızlandı. Yağmurlar sonrası köyde sayısı 50’yi geçen çökmeler ve çatlaklar oluştu. Metrelerde uzunluktaki çatlaklar 64 evin hasar görmesine neden oldu. Oturulamayacak düzeyde hasar oluşan 9 ev boşaltıldı. Boşaltılan evlere yıkılma riski bulunduğu için bulunamıyor. Evlerine giremeyen vatandaşlar evlerinin içerisindeki eşyaları da çıkartamıyor.

Toprak hareketliliği devam ediyor

Köyde iki şiddetli yağmurun tetiklediği geniş bir alandaki toprak hareketliliği aralıksız devam ediyor. Köy sakinleri bahçelerinde, evlerinde ve yollarda oluşan çatlakların her geçen gün biraz daha büyüdüğünü belirterek zaman zaman yer altından geçen içme suyu şebekesinde kopmalar yaşandığını da belirttiler. Oturulmayacak durumdaki 9 evi terk etmek zorunda kalan hane sakinlerinin konaklayabilecekleri başka bir evleri de bulunmuyor. Evlerini terk etmek zorunda kalan köy sakinleri şimdilik komşularının evlerinde kalıyor. Evleri hasar gören 64 farklı hane sakini ise evlerinde korkarak konaklıyor. Yağmurlu havalarda evlerinden çıkmak zorunda kalıyorlar.

Büyük korku yaşadılar

İlk toprak hareketliliğinin yaşandığı sırada evinde bulunan Mustafa Yağcı yaşadıklarını anlatırken göz yaşlarına hakim olamadı. Yağcı, “Önce büyük bir gürültü duyduk. Duvarlarda çatlamalar oluştu. Çok korktuk. Başka gidecek yerimiz olmadığı için evde kalmaya devam ettik. Ancak ikinci sarsıntıda ev kullanılmayacak hale geldi” dedi.

Asım Akarsu ise yaptığı açıklamada, toprak kaymasının köydeki geniş bir alanda yaşandığını ve oluşan çatlakların her geçen gün büyümeye devam ettiğini söyledi. Emine Sadıkoğlu ise evlerinin içerisinde korku içerisinde kaldıklarını belirtti. Evi tamamen kullanılamaz hale gelen Gökhan Bak ise, “Olay gecesi evde bulunan babam heyecanlanarak kalp krizi geçirdi. Eşyalarımız evde kaldı. Eşyalarımızı almayı denesek de evde oynama olduğu için kaçmak zorunda kaldık” diye konuştu.

Muhtar destek bekliyor

Köy Muhtarı Ekrem Paşalı yaptığı açıklamada, iki farklı tarihte yaşanan şiddetli yağışlarda köyün 3’te 1’lik bölümünde hasar meydana geldiğini ifade ederek “Köyümüzde yaklaşık 280 hane var. Bunların 64’ünde hasar meydana geldi. 9 ev ise boşaltıldı. Çok sayıda yerde çatlaklar oluştu. Bu çatlaklar genişlemeye devam ediyor. Devletimizin ilgili birimleri haberdar edildi. Gerekli inceleme çalışmaları yapıldı. Şuan evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlarımızın konaklayacak başka evleri yok. Bu husus da desteğe ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Göktürk Fırat