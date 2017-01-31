Naime Mahallesi'nde 2. Abdülhamit döneminde yapılan 122 yıllık tarihi cami uzun süredir ibadete kapalı. İddiaya göre, yaklaşık 700 kişinin yaşadığı mahallenin camisinde görev yapan son imam, İstanbul’a tayin edildikten sonra yerine her hangi bir görevlendirme yapılmadı. Cuma namazlarını bile farklı mahallelerde kılmak zorunda kalan köy sakinleri, haftalardır ezan sesine hasret kaldı. Naime Mahalle Muhtarı İsmail Dinçer, bir an evvel kadrolu yeni imam ataması beklediklerini ifade ederek, "Haftalardır ezan sesi duymuyoruz. Cuma namazlarını Tulum ya da Subaşı’da kılmak zorunda kalıyoruz. Camimiz Torbalı’nın en eski camilerinden birisi. İkinci Abdülhamit döneminde yapılan 122 yıllık tarihi caminin kapıları şimdilerde ibadete kapalı. Yetkililerin imam talebimize cevap vermelerini bekliyoruz." dedi.