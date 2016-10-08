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Köylüler HES yapımına tepki gösterdi

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Üçgöz Köyü mevkinde bulunan Değirmen Çayına yapılan hidroelektrik santraline (HES) bölgede bulunan köylüler tepki gösterdi.


08 Ekim 2016 17:42

HES’in yüzünden topraklarının kuruyacağını iddia eden köylülere CHP Besni İlçe Başkanı Hakan Kılınç’ta destek verdi. Köylüler, yetkililerin seslerine kulak vermesini istedi. Çiftçilikle uğraşan Mehmet Akkuş, yaklaşık 10 köyün Değirmen Çayının suyundan faydalandığını belirterek, "Bizim burada arazilerimiz var. Yaklaşık 10 köyümüz Değirmen Çayının suyundan faydalanıyor. Domates üretiyoruz, biber üretiyoruz ve yıllık 3 tane hasılat elde etme imkanımız var. Tahıl, salatalık veya buna benzer ürünler elde ediyoruz. Bunların yanı sıra maydanoz ve yeşil soğan gibi ürünleri elde etme imkanımız var. Bunları şuan üretemiyoruz. Bunun sebebi arazilerimize giden su yolu yok. Su yolu olmadığı içinde bu imkanlarımız elimizden gidiyor. Çeltik ürettiğimiz halde hiç birimizin haberi ve sözleşme olmadan suyumuzu resmen elimizden alıyorlar. Elektrik üretilmediği halde geçen yıl bizim ürünlerimiz susuz olarak yetiştirildi. Arazilerimiz sulu olarak tapuludur. Biz bununla ilgili dilekçeleri de gerekli makamlara yazarak gönderdik. Ayrıca Değirmen Çayında balıkçılık var ve aynı zamanda mesire alanı. Hafta içi çalışan esnaf ve vatandaşlarımız hafta sonu dinlenmek için bu mesire alanına geliyorlar. Ben buradan bütün yetkilileri göreve davet ediyorum. Bize yardımcı olsunlar. Suyumuzu elimizden almasınlar” dedi.
CHP Besni İlçe Başkanı Hakan Kılınç ise, "Burada on binlerce dönüm arazi ne yazık ki susuz kalmaktadır. Burada özellikle gururla bahsettiğimiz Sofraz Pirinci bir markaydı. Domates, yeşilbiber, salatalık gibi buna benzer tarım ürünleri ve sebze yetiştiriciliğini yapan köylümüz şu an zor durumda. Türkiye’nin genel sorunu olan doğa katliamı burada da yapılmaktadır. Ben buradan tüm yetkililere, siyasetçilere, genel ve yerel yönetime sesleniyorum. Bu köylü vatandaşlarımızın doğal yaşam hakkının alınmamasını ve hidroelektrik santralinin bir an önce sonlandırılmasını talep ediyoruz. Çünkü burası hem mesire alanı, hem de üretim anlamında bölgemizin ender yerlerinden biridir. Bu konuda herkesi göreve çağırıyorum. Köylü vatandaşlarımızın da bu konuda daha duyarlı olmasını istiyorum" diye konuştu.

Etiketler: HES, Üçgöz Köyü


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