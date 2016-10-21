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Köylülerden aldığı 2 bin yıllık sikkeleri müzeye verdi

Amasya’da yaşayan Hüseyin Kara, köylülerden satın aldığı aralarında iki bin yıllık tarihi olan 51 sikkeyi müzeye verdi.

Köylülerden aldığı 2 bin yıllık sikkeleri müzeye verdi

21 Ekim 2016 10:09

Amasya merkez Yıldızköy yakınlarındaki akaryakıt istasyonuna gelen köylülerin tarlalarda çalışırken buldukları eski dönemlerde kullanılan madeni paralar olan sikkeleri satın alıp biriktiren evli ve 4 çocuk babası Hüseyin Kara, “Vatandaşlar bağında, bahçesinde çapa yaparken buldukları sikkeleri bana getiriyor. Müzeye getirmekten çekiniyorlar. Koleksiyonumdaki paralarımı teşhir ettiğim için ondan dolayı bana geliyorlar. Bende bunları belli para karşılığında aldım. Şimdi de müzeye vereceğim” dedi.

Helenistik, Roma, Bizans ve Selçuklu dönemlerine ait oldukları belirlenen sikkeleri güvenlik gerekçesiyle koruyamayacağını düşündüğü için Amasya Müzesi’ne teslim eden 55 yaşındaki Kara, çocukluğundan bu yana biriktirdiği Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait madeni ve kağıt paraları ise koleksiyonunda bulunduracağını söyledi. 

Murat Çelik A.

Etiketler: amasya


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