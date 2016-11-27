Haşanpaşa Mahalle sakinleri, 5 ay öncesine kadar hayvanlarını otlattıkları ve içinde balıkların yaşadığı derenin kurulan fabrikanın atıkları sebebiyle kan kırmızısı aktığını söyledi. Günün belirli saatlerinde fabrikadan atıkların salınmasıyla derenin kan kırmızısı aktığını ve balıkların öldüğünü ileri süren köylüler, "Bu çevre felaketini yetkililere bildirdik. Daha evvel tertemiz olan deremiz 5 aydır kirli akıyor. Köyümüzün üst tarafına bir kesimhane kuruldu. Bu fabrika arıtmalarını kullanmadan pisliklerini deremize salıyor. Doğamızı ve deremizi kirletiyorlar. Biz bu dereden su bile içebilir durumdaydık. Şu an bırakın şu içmeyi dereye giremiyoruz. Daha önce herkes bu dereye balık tutmaya geliyordu. Şimdi hiç balık kalmadı. Biz mahalle sakinleri olarak şikayette bulunduk. Yetkililer gelip numune aldılar ama bu dereye temiz raporu verdiler. Biz yetkililerden bu konuda yardım bekliyoruz" dedi.

Mahalle sakinlerinden Yaşar Arslan, “Eskiden hayvanlarımızı dereye getirip su içirirdik. Köyümüzün üzerine kurulan tavuk kesimhanesi bizim sağlımızı tehlikeye atıyor. Eskiden burada piknik yapardık, şimdi kokudan yanından geçemiyoruz. Bu kirliliğe birileri dur desin” şeklinde konuştu.

Fabrika yetkilileri ise konunun kendileri ile alakasının olmadığını, fabrikalarının dereden 10 kilometre ileride olduğunu, derenin başka noktalardan kirletildiğini savundular.

Burak Türker