Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Çevre
  •  » Köylülerden dereyi kirleten fabrikaya tepki

Köylülerden dereyi kirleten fabrikaya tepki

Bursa’nın İnegöl ilçesinde fabrikanın atıkları sebebiyle Haşanpaşa deresinde balık neslinin yok olduğu ileri sürüldü.

Köylülerden dereyi kirleten fabrikaya tepki

27 Kasım 2016 09:50
Köylülerden dereyi kirleten fabrikaya tepki - Tıkla İzle

Haşanpaşa Mahalle sakinleri, 5 ay öncesine kadar hayvanlarını otlattıkları ve içinde balıkların yaşadığı derenin kurulan fabrikanın atıkları sebebiyle kan kırmızısı aktığını söyledi. Günün belirli saatlerinde fabrikadan atıkların salınmasıyla derenin kan kırmızısı aktığını ve balıkların öldüğünü ileri süren köylüler, "Bu çevre felaketini yetkililere bildirdik. Daha evvel tertemiz olan deremiz 5 aydır kirli akıyor. Köyümüzün üst tarafına bir kesimhane kuruldu. Bu fabrika arıtmalarını kullanmadan pisliklerini deremize salıyor. Doğamızı ve deremizi kirletiyorlar. Biz bu dereden su bile içebilir durumdaydık. Şu an bırakın şu içmeyi dereye giremiyoruz. Daha önce herkes bu dereye balık tutmaya geliyordu. Şimdi hiç balık kalmadı. Biz mahalle sakinleri olarak şikayette bulunduk. Yetkililer gelip numune aldılar ama bu dereye temiz raporu verdiler. Biz yetkililerden bu konuda yardım bekliyoruz" dedi.

Mahalle sakinlerinden Yaşar Arslan, “Eskiden hayvanlarımızı dereye getirip su içirirdik. Köyümüzün üzerine kurulan tavuk kesimhanesi bizim sağlımızı tehlikeye atıyor. Eskiden burada piknik yapardık, şimdi kokudan yanından geçemiyoruz. Bu kirliliğe birileri dur desin” şeklinde konuştu.

Fabrika yetkilileri ise konunun kendileri ile alakasının olmadığını, fabrikalarının dereden 10 kilometre ileride olduğunu, derenin başka noktalardan kirletildiğini savundular.  

Burak Türker


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ÇEVRE VİDEO GALERİ
ÇEVRE FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç