Okul önünde toplanan yaklaşık 50 kişilik grup, yaptıkları basın açıklaması ile olayı protesto etti. Köylüler adına basın açıklaması yapan Muhtar Mehmet Soylu, kesinlikle ortaokul veya imam hatip ortaokullarına karşı olmadıklarını ifade ederek, amaçlarının sadece küçük çocukların daha rahat eğitim almalarını sağlamak olduğunu kaydetti. Yeni yapılan ilkokul binasının ortaokul ve imam hatip ortaokuluna dönüştürülmeye çalışıldığını ve buna da kendilerinin rızasının olmadığını aktaran Soylu, “Biz köy halkı olarak imam hatip okullarına karşı değiliz. Keşke imam hatip ortaokulunun yanında bir de imam hatip lisesi köyümüze açılsa, biz bunu isteriz. Ancak köyümüzde yeni yapılmış olan ilkokul hizmet binası, ortaokul ve imam hatip ortaokulu olarak elimizden alınmaya çalışıyor. Şu anda mevcut ortaokul binamız köyümüzün en dip köşesinde yer alıyor. Köyün bir ucundan diğer ucu ortalama olarak 2 kilometre. İlkokula 5 ile 9 yaş arası, ortaokula ise 9-15 yaşlarındaki öğrencilerimiz gelip gitmekte. Şu anda mevcut ilkokul binamız köyümüzün tam merkezinde olan bir yerdir. Bu ilkokul şu anki ortaokul binasına alınırsa 5 yaşındaki 6 yaşındaki öğrencilerimiz buraya nasıl gelip gidecek. Havalar bugünlerde iyi. Ancak önümüz kış, kar olacak, yağmur olacak. 2 kilometre gelip gitmelerinin imkanı yoktur. Günde dört sefer gelip giden bir çocuk günde 8 kilometre yol yapacak. Bu çocuğun sırtında 20 kilo yük olacak. Biz şu anda ilkokulumuzun ilkokul, ortaokulumuzun ve imam hatip ortaokulunun ise olduğu gibi kalmasını istiyoruz. Sayın valimizden bu konuda destek bekliyoruz. Bizim ilkokulumuza dokunmayın” dedi.

Yapılan basın açıklamasının ardından köy sakinleri olaysız bir şekilde dağıldı.

