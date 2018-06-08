Köylülerin yılan tedirginliği

Hemen her gün yılan gördüklerini söyleyen Bayraktepe köyü sakinleri birçoğu zehirli olan yılanlara basmamak ve ısırılmamak için çok dikkatli davrandıklarını belirtti.

Bahçelerinde daha önce hiç görmedikleri boyutlarda yılan gördüklerini söyleyen köy sakinlerinden Arafat Özbey, zehirli ve tehlikeli oldukları için yılanları öldürmek zorunda kaldıklarını dile getirdi. Özbey, “Bu yıl kış görmedik sıcaklar birden bastırdı. Köyümüzde ki tarlaya ve bahçeye giderken çok sayıda yılan gördük. Son bir haftadır çok sayıda yılana rastladık. Oldukça da büyük yılanlar. Bu dönemde tarla ve bahçede çalışanlar akrep ve yılanlara karşı daha dikkatli olması gerekiyor. Bizde bu duruma alışık değiliz ama yılanların zehirli olup olmadığını da bilmiyoruz. Yetkililerden bu yılanlara karşı tedbir almasını istiyoruz” dedi.

Selami Deniz

