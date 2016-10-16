Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Boyundurcak köyünde, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı Naim Ö. ile Yunus Kesici arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Naim Ö., yanında bulundurduğu silahla Yunus Kesici’ye ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralanan Kesici, kaldırıldığı Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olay sonrası jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Naim Ö., karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akif Doğan