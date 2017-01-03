Diğer
Kategoriler

Köylüsüyle evlenenler dikkat

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Murat Gök, aynı köyde yaşayan bireylerin akraba olma ihtimallerinin yüksek olduğunu söyleyerek, “Evlenip çocuk sahibi olmak isteyen ve aynı köyde yaşayan bireyler, çocuklarının sağlığı açısından mutlaka genetik olarak değerlendirilmelidir” dedi.

Köylüsüyle evlenenler dikkat

03 Ocak 2017 14:40

Aynı köyde yaşayan bireylerin 2-3 kuşak geriden mutlaka gen alışverişi yapmış olabileceklerini söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzm. Dr. Murat Gök, “Daha kırsal bölgelerde hastalarımızın bize akraba olmadıklarını söylemesi yeterli değil. Hastaların ikisi de aynı köy doğumlu ise genetik hastalıklara dikkat etmesi gerekir. Aşağı yukarı 50-70 haneli bir köy düşünün. Dolayısıyla 2 3 kuşak geriye bakıldığında bu bireyler akraba olabilir” diye konuştu.

"Soyağacına bakılmalıdır"
Op. Dr. Gök, akraba olmak ile aynı köylü olmanın aynı kategoride değerlendirilmesi gerektiğini söyleyerek, “Aynı köylü olmak ve akraba olmak aynı kategoride değerlendirilebilir. Aynı köyde yaşayanlar birbirlerini akraba olarak bilmeyebilirler. Lakin dar bir popülasyonda yaşadıkları için tabii ki birbirleriyle genetik alışveriş olmuş olabilir. Soyağacı araştırılmalıdır. Dünyaya gelecek çocukların sağlığı için bu önemlidir” dedi. 

Etiketler: Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Murat G


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SAĞLIK VİDEO GALERİ
SAĞLIK FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç