Aynı köyde yaşayan bireylerin 2-3 kuşak geriden mutlaka gen alışverişi yapmış olabileceklerini söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzm. Dr. Murat Gök, “Daha kırsal bölgelerde hastalarımızın bize akraba olmadıklarını söylemesi yeterli değil. Hastaların ikisi de aynı köy doğumlu ise genetik hastalıklara dikkat etmesi gerekir. Aşağı yukarı 50-70 haneli bir köy düşünün. Dolayısıyla 2 3 kuşak geriye bakıldığında bu bireyler akraba olabilir” diye konuştu.

"Soyağacına bakılmalıdır"

Op. Dr. Gök, akraba olmak ile aynı köylü olmanın aynı kategoride değerlendirilmesi gerektiğini söyleyerek, “Aynı köylü olmak ve akraba olmak aynı kategoride değerlendirilebilir. Aynı köyde yaşayanlar birbirlerini akraba olarak bilmeyebilirler. Lakin dar bir popülasyonda yaşadıkları için tabii ki birbirleriyle genetik alışveriş olmuş olabilir. Soyağacı araştırılmalıdır. Dünyaya gelecek çocukların sağlığı için bu önemlidir” dedi.