Köylüyü azarlayan bakanlık görevlisi görevinden alındı

İstanbul Çevre Yönetimi Sanayii ve Ticaret A.Ş. (İSTAÇ) tarafından Seymen Mahallesi’nde yapılması planlanan ‘Atıktan Türetilmiş Yakıt Üretim Tesisi, Stabilizasyon Solidifikasyon Tesisi, Çamur Kurutma Tesisi, 1. Sınıf Düzenli Depolama Tesisi Tehlikeli Atık Ara Depolama Alanı’ projesi Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Toplantısı, Seymen Köy Kahvesinde yapıldı.

Toplantıya Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, Belediye meclis üyeleri, Çevre derneği, STK ve oda temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Köy kahvesinin hınca hınç dolduran vatandaşları bilgilendirici sunum yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilisinin soru sormak isteyen köylüleri azarlayan ses tonu ile hitap etmesi tepkilere yol açtı. Sunum yapan yetkilinin tepki gösteren vatandaşlara yönelik “Rahatsız olduysanız dışarı çıkın” demesi üzerine ortam iyice gerildi.

Duruma tepki gösteren AK Parti Belediye meclis üyesi Mutlu Bozoğlu ve CHP Belediye Meclis üyesi Semih Ayeş, “Siz burada vatandaşa bağıramazsınız. Bizler köyümüzdeyiz. Halka bu şekilde davranamazsınız. Buraya konuyu anlamaya gelmiş vatandaşı dışarı çıkın diyemezsin” diyerek görevliyi sert bir şekilde uyardı. Toplantıyı dışarıdan izleyen köyün kadınları ise kahvenin camlarına elleriyle vurarak durumu protesto etti.

BAŞKAN’IN MİKROFONUNU ELİNDEN ALMAK İSTEDİ

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar da görevli memurun davranış ve üslubuna tepkisine göstererek, “Görüşü alınacak kurumların içerisinde Belediye yok, vatandaşların bu saate kadar sizi sabırla dinlemelerine ve tepkilerini anlayışla karşılamanız gerekirdi” sözleri üzerine görevli, Belediye Başkanı Işıklar’ın elindeki mikrofonu almak istedi.

Belediye başkanın elinden mikrofonu alan görevli memur, toplantıyı bitirdiğini ilan etti. Bu esnada herhangi bir fiziki müdahaleye karşı jandarma ekipleri, görevlilere araçlarına kadar eşlik etti.

O PERSONEL GÖREVDEN ALINDI

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Veli Böke, Silivri’deki Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısında vatandaşlara yönelik olumsuz tavrı nedeniyle İstanbul ÇED birimindeki çalışanın görevinden alındığını açıkladı.

Yusuf Eke