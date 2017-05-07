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Köymen ailesi kayıp asker oğullarını arıyor |Diyarbakır kayıp asker

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde yaşayan Köymen ailesi, izin dönüşü Diyarbakır’da birliğine teslim olmayan ve 11 gündür kayıp olan asker oğullarını arıyor.

Köymen ailesi kayıp asker oğullarını arıyor |Diyarbakır kayıp asker

07 Mayıs 2017 10:23
Köymen ailesi kayıp asker oğullarını arıyor - Tıkla İzle

Doğubayazıt’ın Uluyol Mahallesi'nde yaşayan Şefika ve Mehmet Köymen çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü olan 21 yaşındaki Murat Köymen, bundan 7 ay önce askere gitti. Askerliğini Diyarbakır 16. Mekanize Piyade Tugayında Piyade er olarak yapan Köymen, 12 Nisan’da 2 haftalık izin için memleketi Doğubayazıt’a geldi. 2 haftalık izninin ardından 26 Nisan’da birliğine teslim olmak üzere Doğubayazıt’tan yola çıkan Köymen'den, bir daha haber alınamadı. Oğullarından uzun süre haber alamayan aile Diyarbakır’a giderek, kayıp müracaatında bulundu.

11 gündür kayıp oğullarını aradıklarını belirten baba Mehmet Köymen, “İzin dönüşü oğlumun Diyarbakır’a gittiği ancak birliğine teslim olmadığı görülüyor. Emniyet’e gittim oğlumun Diyarbakır’a geldiğinde gasp edildiğini ve ifade verdikten sonra ayrıldığını öğrendim. 11 gündür kendisinden haber alamıyoruz. Başına kötü bir şey gelmiş olmasından korkuyoruz” dedi.

Anne Şefika Köymen ise Doğubayazıt’taki evinde gözü yaşlı bir şekilde oğlunu bekliyor. Konuşmakta zorlanan anne Şefika Köymen, oğlunun bulunması için devlet büyüklerinden yardım istedi. Ağabeyinin gasp edildikten sonra kaybolduğunu belirten kardeşi Ömer Köymen ise şöyle konuştu:

“Ağabeyimden 11 gündür haber alamıyoruz. Ailece perişan olmuşuz. Annem sürekli sinir krizleri geçiriyor, kalp krizi geçirmek üzere lütfen ağabeyimi bulun. 7 aydır asker ve terhisine 5 ay kalmıştı. 2 haftalık izin için buraya gelmişti ve 11 gündür kendisinden haber alamıyoruz. Diyarbakır’a gittiği zaman gasp edilmiş ve gaspçıyı da onunla birlikte serbest bırakmışlar. O gaspçıdan şüpheleniyoruz. Allah rızası için ağabeyimi bulun.”

Bülent İba
 

Etiketler: ağrı, doğubeyazıt, Köymen ailesi


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