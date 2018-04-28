Köyü istila eden çekirgelerle mücadele başladı

Siverek ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan köye sabah saatlerinde gelen ekipler, gün geçtikçe köy yerleşim bölgesine doğru gelen çekirgeleri ilaçladı. İlk etapta çekirgelerin yerleşim alanına girmemesi için tedbir alan ekipler, daha sonra yüzlerce dönümlük araziye yayılmış çekirgeleri ilaçlayacak. Bir haftadır ekinlerinin başında nöbet tutmak zorunda kalan köylüler, bir an önce çekirgelerden kurtulup işine gücünü bakmak istiyor.

Bölgedeki incelemeler sonrasında, ilaçlama çalışmalarını başlatan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Salih Abalı, "Vatandaşların il ve ilçe müdürlüğümüze ihbarından sonra biz gelip gerekli tespitleri yaptık. Bölgede çok yoğun bir şekilde çekirge istilasının olduğunu tespit ettik. Gerekli önlemlerimizi aldık ve kimyasal mücadelemize başladık. Kendi çabamız ve köydeki vatandaşlarla işbirliği yaparak, çalışmalarda bulunuyoruz. Bu arada bu çalışmamıza Kaymakamlık ve Siverek Belediyesi de katkı sağlıyor. Şu anda çalışmalarımız başladı, ilaçlamamızı yapıyoruz. Çekirgeler yeşilliğe çok tez zamanda zarar veriyor, bu nedenle bir an önce önüne geçmek zorundayız. Merada var olan yeşilliği bitirdikten sonra, ekili alanlara geçeceklerdir, biz de bunu önlemek amaçlı erken tedbirimizi aldık. İnşallah böyle bir sorun kalmayacaktır. Gerekli çalışmalarımız devam edecektir” dedi

Gün geçtikte çekirgelerin çoğaldığını ve yerleşim alanına doğru ilerlediklerini söyleyen köy sakinlerinden Abdullah Arpaçık, "Çekirgeler dün biraz daha uzaktaydılar, şimdi daha yakına geliyor. Ekinlerin içine girmemeleri için yönlerini değiştiriyoruz. Bugün yetkili arkadaşlar tarımdan geldiler ve ilaçlama yapıyorlar. İnşallah bu çekirgeler biter" diye konuştu.

Bir haftadır çekirgelerin ekinlere girmemesi için nöbet tuttuklarını söyleyen Arpacık, "Bir haftadır bunlarla mücadele ediyoruz, geliyorlar yönlerini değiştiriyoruz. Geçen sene de vardılar ama azdılar, her yıl çoğalıyorlar" şeklinde konuştu

Yetkililer yerleşim yerlerine yaklaşık 500 metre uzaklıktaki tarlaları istila eden çekirgelerle mücadelenin birkaç gün süreceğini belirtti.

Mevlüt Bayraktar