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Köyü otele çevirdi

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Yolağzı köyü karşısında bulunan ve 1412 yılında kurulan tarihi Kostelune köyü, otantik yapısı, mağara evleri ve doğasına uygun orijinal bir şekilde restore edilerek otele çevrildi.

Köyü otele çevirdi

20 Ağustos 2017 12:11

32 mağaralardan dönme lüks odalarıyla 50 yatak kapasitesiyle hizmet veren otel, Güneydoğu’da her kesime batıdaki tüm imkanlarıyla tatil imkanı sağlıyor. Otel sahibi Serhat Sevim, hizmette sınır tanımadıklarını ve 24 saat açık olduklarını bildirdi. Tarihin burada tekrar tekerrür ettiğini ve 4 yıldız konforunda hizmet verdiklerini belirten Sevim, “605 yıllık tarihe sahip Süryanilere ait Kostelune köyünü orijinal haliyle değerli abimiz Mahmut Orak tarafından tam 10 yılda restore edilerek otele evirilmişti. 18 bin metrekarelik bir alanda bulunan otelimizde 2 adet havuzu da bulunmaktadır. Özellikle orijinal mağara odalarımız, mesire ve piknik alanımız, binin üzerinde meyve ağaçlarımız, restoranımız, revir ve otelde bulunması gereken tüm hizmetler bulunmaktadır. Otelimiz Avrupa standartlarında konforlu ve tarih kokan bir mekândır. Otelimizi hizmete koymamıza rağmen, peyzaj çalışması, mini hayvanat bahçesi, oyun parkı, Bundalo ahşap evleri ve çeşitli alanlarda düzenlemelerimizle halkımızın hizmetine sunmak için çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.  

Mehmet Şükrü Yıldırım


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