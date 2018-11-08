Koyun çaldılar, 'sünnet düğünü yapacaktık' dediler

Olay saat 13.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi 1195 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya polisi, Duraliler Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde içinde 3'ü kadın 5 kişinin bulunduğu ve durumundan şüphelendikleri 42 DKZ 87 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polisin ‘dur' ihtarına uymayan şüpheliler kent merkezine doğru hızla kaçmaya başladı. Takibe geçen polis tüm kavşaklar ve güzergah üzerinde önlem aldı. Gazi Bulvarı üzerinden Yeşildere Mahallesi, Hal kavşağına kadar kovalanan araç bir türlü polisin ‘dur' ikazlarına uymadı. Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde ara sokaklara giren araç Doğuyaka Mahallesi'nde girdiği bir çıkmaz sokakta durdu. Araçtan inen şüpheliler kaçmaya çalışırken Yunus ve Asayiş timleri tarafından yakalandı. Ticari araçta yapılan aramada koltuk ve bagajda 5 adet koyun ele geçirildi. Araçta takılı bulunan plakanın çalıntı olduğu belirlenirken, aramada birkaç adet başka plaka olduğu görüldü. Aracı kullanan Zeki Ş. ve beraberindeki Tarık Ş., Gülseren Ş., Nurhayat Y. ve Gülden Y. gözaltına alındı. İlk ifadeleri olay yerinde alınan şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. İki erkek şüpheli, "Koyunları yol kenarında bulduk. Sünnet düğünü yapacaktık" dedi.

Koyunların Çakırlar bölgesinden çalıntı olması ihtimaline karşı polis mal sahiplerini bulmaya çalışıyor.

İsa Akar

