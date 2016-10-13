4 Ekim günü saat 04.00 sıralarında, Işık Mahallesi Yukarı Aktaş Mahallesi'nde ikamet eden S.A.’ya ait evin yanında bulunan küçükbaş hayvan ağılından 38 adet koyun kimliği belirsiz kişilerce çalınırken, ağılın önünde bağlı bulunan köpek ise zehirli et yedirilerek telef edilmiş halde bulundu. İhbar üzerine harekete geçen İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin titiz çalışması sonucu şüpheli araçlar takip edildi. Aracın sırasıyla Ödemiş, Kemalpaşa, Turgutlu, Manisa, Muradiye, Menemen, Aliağa ilçelerine gittiği ve tekrar Aliağa’ya geçerek küçükbaş hayvanları aldığı tespit edildi.

Jandarma ekipleri takip ettikleri şahsıların evini belirledi. Jandarma ekipleri, şüphelilerin evine baksın düzenleyerek Ö.F.K. ve O.K.'yı yakalandı. Şahısların küçükbaş hayvanları farklı şahıslara sattıklarını beyan etmeleri üzerine hayvanları sahiplerine vermek üzere çalışma başlatan jandarma, araştırma sonucunda hayvanlara ulaşıp, 38 koyundan 36'sını ele geçirirken 2 koyunun telef olduğunu belirledi. Ele geçirilen 36 adet koyun sahibine jandarma tarafından teslim edildi. Öte yandan şüphelilerin, Tekirdağ'dan da bir araç çaldığı tespit edilerek, ele geçirilen çalıntı araç Tekirdağ'daki sahibine jandarma ekiplerince geri verildi. İşlemleri sona eren şüpheliler Ö.F.K. ve O.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Atakan Şen