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Koyun sürülerinin göç yolculuğu başladı, tüneller ortak kullanılıyor

Çevre illerden gelerek yaz sezonu boyunca Bitlis ve ilçelerindeki yaylalarda otlatılan küçükbaş hayvanların günlerce süren zorunlu göçü başladı.

Koyun sürülerinin göç yolculuğu başladı, tüneller ortak kullanılıyor
Koyun sürülerinin göç yolculuğu başladı - Foto Galeri

11 Kasım 2016 09:48

Bitlis’in yaylalarından, Batman, Siirt, Mardin ve Diyarbakır gibi illere gitmek üzere göç yolculuğuna çıkan koyun sürüleri Bitlis-Diyarbakır karayolunu ve yol güzergahında bulunan tünelleri araçlar ile ortak kullanıyor. Yaz boyunca Bitlis’teki yaylalarda kaldıktan sonra sürüler halinde Batman, Siirt, Mardin ve Diyarbakır gibi illere gitmek üzere yola çıkarılan koyun sürüleri çoğu kez Bitlis - Diyarbakır karayolunda bulunan tünelleri ortak olarak kullanmak zorunda kalıyor. Soğuk ve karlı günlerin etkisini göstermeye başladığı Bitlis’ten göç etmeye başlayan koyun sürüleri başlarında çobanlarıyla birlikte her gün binlerce binek ve ağır vasıtanın kullandığı Bitlis - Diyarbakır karayolunu kullanarak Batman, Siirt, Mardin ve Diyarbakır gibi illere ulaşmaya çalışıyor. Zorunlu göçle birlikte sayıları binleri bulan koyun sürülerinin yolculuğu bazen çileye dönüyor. Dağ yolunun engebeli olması ya da hiç yol bulunmaması nedeniyle ilerleyebilmek için çoğu kez araçlarla aynı yol ve tünelleri kullanmak zorunda kalınıyor. Hal böyle olunca Bitlis - Diyarbakır karayolunda akan trafik bazen durma noktasına geliyor. Trafiğin durması yollarda uzun araç kuyrukları oluşmasına neden olurken, kazalara da adeta davetiye çıkarıyor. Özellikle Bitlis - Diyarbakır Karayolu'nun Buzlupınar mevkiinde ise şartların el vermemesi nedeniyle burada bulunan tüneller koyun sürüleri ve araçlar tarafından ortak kullanılmak zorunda kalınıyor. Araç sürücüleri, koyun sürüleri tünellerden geçiş yaparken zorunlu olarak geçiş önceliğini koyunlara vermek zorunda kalıyor. Bu durum bazen tepkilere neden olsa da araç sürücüleri ve araç içerisinde bulunan yolcular mecburi olarak koyun sürülerinin göçünü izlemekle yetiniyor.
Koyunların karayolundaki bu zorunlu göç yolculuğu bazen sorunlara neden olsa da bu durum günlerce devam ediyor. 

Hakan Okay
 

Etiketler: koyun sürüsü


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