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Koyun sürüsüne otobüsün çarptı, 30 koyun telef oldu

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde, bir otobüsün karayoluna çıkan sürüye çarpması sonucu 30 koyun telef oldu.

Koyun sürüsüne otobüsün çarptı, 30 koyun telef oldu

18 Ekim 2016 20:05

Edinilen bilgiye göre kaza gece saat 02.00 sularında meydana geldi. Ali Şenel idaresindeki Antalya’dan, Ankara’ya gitmekte olan 07 KK 400 plakalı yolcu otobüsü, Sandıklı Ballık köyü kavşağında karayolundaki koyun sürüsüne çarptı . Meydana gelen kazada 30 koyun telef olurken, otobüste maddi hasar meydana geldi. Yaklaşık yarım saat kapalı kalan karayolu, kaza yerine gelen Sandıklı Belediyesi itfaiye ekiplerinin yol temizleme çalışmalarının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. 

Etiketler: koyun, telef


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