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Koyunculuğu bırakan köylülere 30 koyun verildi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından geliştirilen 'Geri Dönüşlü Bafra Koyunu Yetiştiriciliği' projesi kapsamında koyunculuğu bırakan köylülere koyun dağıtıldı.

Koyunculuğu bırakan köylülere 30 koyun verildi

11 Kasım 2017 23:14

Koyunların dağıtımı için Tarım Bilimleri Fakültesi Hayvansal Üretim ve Teknoloji Bölümüne ait tesislerde tören düzenlendi. Törende, ilk etapta 5 kişiye tesislerde yetiştirilen 1'er koç ve 29'ar koyun verildi.

Tarım Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Ulutaş, Niğde'nin köy ve beldelerindeki çiftçiye katkı sunmayı amaçladıklarını belirtti. Dağıtılan koyunların verimli cins olduğunu dile getiren Prof. Dr. Zafer Ulutaş, "Bu projenin bir diğer isimi de 'canlı hayvan esasına dayalı mikro hayvan kredi sistemi.' Çiftçilerimizin bankadan para alma durumu da olmadığı için biz kendilerine canlı hayvanları vereceğiz. 5 yıl sonra da verdiğimiz hayvan kadar yıllara bölerek tekrar geri almış olacağız. Her birine 29 dişi, bir erkek hayvan vereceğiz. Biz bunu faizsiz sitem olarak işletiyoruz, ne kadar hayvan veriyorsak o kadar hayvanı alıyoruz. Bu hayvanlar çoklu doğum yapabilen hayvanlar, 100 koyununuz varsa bir yıl içinde 200 kuzu elde edersiniz" dedi.

Proje kapsamında koyun alan Ahmet Avşar, daha önce göç nedeniyle köyde kimse kalmadığı için hayvancılığı bıraktığını, ancak söz konusu projenin kendileri için tekrar umut kaynağı olduğunu ifade etti. Ahmet Avşar, "Hayvancılığı maddiyattan dolayı bırakmıştım. Göç nedeniyle köyde kimse kalmadı, kimse kalmayınca da mecburen hayvanları satmak zorunda kaldık. Hayvan fiyatları da yükselince geri alma fırsatımız olmadı. Ama bu proje tekrar hayvancılığa başlamamızı sağladı. 30 koyun aldım, inşallah devamı da iyi gelecek" şeklinde konuştu.

Yasin Esen
 

 

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